Нападающий «Атлетико», выступающий за «Ювентус» на правах аренды, Альваро Мората хочет перейти в «Барселону». Игрок согласовал условия контракта с каталонским клубом, но «Ювентус» пока не принял окончательного решения касательно трансфера, сообщает в «Твиттере» итальянский журналист Николо Скира.

Ранее стало известно, что в услугах испанского игрока заинтересован главный тренер «Барселоны» Хави.

В нынешнем сезоне Мората забил три гола и отдал голевую передачу в 15 матчах чемпионата Италии. На его счету также два гола и голевая передача в четырёх матчах Лиги чемпионов. Ближайший матч подопечные Хави проведут 2 января с «Мальоркой». Также в начале года сине-гранатовых ждут встречи с «Линаресом» (5 января) в Кубке Испании и «Гранадой» (8 января) в чемпионате.