Нападающий «Атлетико», выступающий за «Ювентус» на правах аренды, Альваро Мората хочет перейти в «Барселону». Игрок согласовал условия контракта с каталонским клубом, но «Ювентус» пока не принял окончательного решения касательно трансфера, сообщает в «Твиттере» итальянский журналист Николо Скира.
Ранее стало известно, что в услугах испанского игрока заинтересован главный тренер «Барселоны» Хави.
В нынешнем сезоне Мората забил три гола и отдал голевую передачу в 15 матчах чемпионата Италии. На его счету также два гола и голевая передача в четырёх матчах Лиги чемпионов. Ближайший матч подопечные Хави проведут 2 января с «Мальоркой». Также в начале года сине-гранатовых ждут встречи с «Линаресом» (5 января) в Кубке Испании и «Гранадой» (8 января) в чемпионате.
- 2 января 2022
-
04:21
-
03:49
-
03:31
-
03:04
-
02:56
-
02:42
-
02:31
-
02:22
-
02:01
-
00:35
-
00:26
-
00:00
- 1 января 2022
-
23:46
-
23:29
-
23:14
-
23:14
-
22:48
-
22:37
-
22:30
-
22:29
-
22:18
-
22:15
-
22:03
-
21:55
-
21:36
-
21:28
-
21:24
-
21:13
-
21:11
-
20:52
-
20:40
-
20:24
-
20:20
-
20:09
-
20:06