Александр Ляказетт остался недоволен судейством в матче с «Манчестер Сити»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт остался недоволен судейством в матче 21-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1). По ходу встречи арбитр назначил пенальти в ворота лондонцев и на 59-й минуте удалил Габриэла, показав бразильцу две жёлтые карточки за две минуты.
«Не думаю, что мы заслужили эти решения, но я горжусь своей командой и благодарю вас, фанаты, за то, что вы никогда не отказываетесь от нас, вы были великолепны!» — написал Ляказетт в своём «твиттере».
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«Манчестер Сити» набрал 53 очка в 21 матче и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Арсенал» (35) — на 4-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Челси» (42) и «Ливерпуль» (41). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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