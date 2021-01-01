«Ман Сити» чудом выиграл первый матч года. Как же не повезло «Арсеналу»!

На Новый год в Англии играют уже очень давно, но в этот раз футбольный год стартовал с настоящего топ-матча. «Манчестер Сити» в статусе лидера чемпионата приехал к «Арсеналу», который в декабре впервые за долгое время забрался в зону ЛЧ. Игра получилась классной и не обошлась без спорных решений.

У «Ман Сити» появились неожиданные проблемы с крайними защитниками

После поражения «Ливерпуля» в Лестере чемпионство «Ман Сити» казалось делом времени. Во многом это связано с глубочайшим составом: Рияд Марез после четырёх подряд матчей, в которых он забил, посмотрел со скамейки встречу с «Брентфордом». Тем не менее уже в первой игре нового года Хосеп Гвардиола столкнулся с необходимостью ставить на левый фланг обороны номинального центрального защитника Натана Аке. Александр Зинченко заболел коронавирусом, а Бенжамен Менди проходит по делу об изнасилованиях – и тренер поставил в основу Аке.

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Проблемы обнаружились и на противоположном фланге. Жоау Канселу в канун Нового года подвергся ограблению и даже получил по лицу. В стартовый состав он всё равно попал, но инцидент сказался и на его игре. Жоау был непривычно пассивен и проигрывал борьбу. Передачу на первый гол Тирни отдавал с его фланга и без какого-либо прессинга, а после этого португалец откровенно проиграл борьбу и в другом эпизоде, что могло привести к ещё одному пропущенному мячу. На его счастье, Габриэл Мартинелли не попал в дальний угол.

У «Арсенала» ковид ударил по тренеру, но Микель Артета весь матч был на связи со своим помощником Альбертом Стейвенбергом.

«Арсенал» переигрывал «Ман Сити» до удаления

Возможно, причина в проблемах с флангами, но первый час игры «Сити» провёл абсолютно не по-чемпионски. Команда контролировала мяч, однако из этого контроля извлекала меньше, чем «Арсенал» из контратак. Аарон Рамсдейл дальними передачами обострял игру, а в оборонительных действиях участвовала вся команда, включая нападающих.

Первый шанс у Мартинелли был ещё при счёте 0:0, и Эдерсону пришлось играть на грани фола, спасая от удара с острого угла. За то время, что команды провели в равных составах, «Арсенал» выиграл и по ударам вообще (7-5), и по ударам в створ ворот (2-1), и по отборам (13-11) с перехватами (7-2). Главным шансом «Ман Сити» был удар головой Рубена Диаша, но и он был связан с ошибкой Рамсдейла на выходе, а не с собственными созидательными действиями. Мог забить и Кевин Де Брёйне, но он не сумел закрутить мяч точно в дальнюю девятку.

Матч вышел таким, что после него больше всего будут обсуждать арбитра. Стюарту Атвеллу пришлось принимать пограничные решения, и все они оказались в пользу «Сити». Про пенальти вышел отдельный материал, но ещё сильнее на игре сказалось удаление Габриэла. Его тёзка Жезус по ходу контратаки рухнул после минимального контакта – и явно больше хотел упасть сам, чем его к этому мотивировал соперник. С фактом нарушения трудно спорить, но вопрос в том, заслуживал ли этот фол второй жёлтой.

Даже в большинстве «Ман Сити» победил не на классе

Иронично, что сразу после удаления «Сити» мог пропустить. Эмерик Лапорт так скинул мяч назад, что чудом не отправил его в свои ворота. Аке, конечно, классно вынес мяч (вышел такой себе сиквел игры с «Ливерпулем» трёхлетней давности, когда мяч тоже чудом не пересёк линию – и это тоже был первый матч года), но на подборе оказался Мартинелли, который снова не смог забить. Да, в игре с топ-соперником бразилец показал, что сравнения с Тьерри Анри сильно преждевременны.

И всё-таки удаление сломало игру «Арсенала». Стейвенберг сначала снял с игры Мартина Эдегора и выпустил вместо него центрального защитника Роба Холдинга, потом был вынужден заменить Александра Ляказетта и Букайо Саку. «Сити» с каждой минутой увереннее контролировал мяч и в итоге добился своего. Родри хорошо подключился в штрафную: в начале прошлого года немало очков такими рывками принёс Илкай Гюндоган.

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«Ман Сити» выиграл 10-й матч подряд в рамках АПЛ у «Арсенала», но ни в одном из них ему не пришлось так трудно. Очень жаль, что после матча не получится послушать Артету: он два года готовил команду к тому, чтобы «Арсенал» так противостоял команде его учителя. Кроме того, тренер хозяев просто заслужил прийти на пресс-конференцию с высоко поднятой головой – несмотря на итоговый счёт.