Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо заразился коронавирусом, сообщается в «твиттере» «Крузейро».



По информации источника, сегодня, 2 января, бразилец сдал положительный тест на ковид. Роналдо пропустит мероприятия, приуроченные к годовщине основания «Крузейро».



Напомним, в декабре 2021 года Роналдо приобрёл 90% акций «Крузейро» за € 62,5 млн. Кроме того, бывший форвард является президентом и владельцем испанского «Вальядолида».



Бразилец завершил игровую карьеру в 2011 году. Он выступал в составе «Крузейро», ПСВ, каталонской «Барселоны», «Интера», мадридского «Реала», «Милана» и «Коринтианса». На его счету также победы на двух чемпионатах мира в составе сборной Бразилии.