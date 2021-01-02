Роналдо заразился коронавирусом
Поделиться
Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо заразился коронавирусом, сообщается в «твиттере» «Крузейро».
По информации источника, сегодня, 2 января, бразилец сдал положительный тест на ковид. Роналдо пропустит мероприятия, приуроченные к годовщине основания «Крузейро».
Напомним, в декабре 2021 года Роналдо приобрёл 90% акций «Крузейро» за € 62,5 млн. Кроме того, бывший форвард является президентом и владельцем испанского «Вальядолида».
Бразилец завершил игровую карьеру в 2011 году. Он выступал в составе «Крузейро», ПСВ, каталонской «Барселоны», «Интера», мадридского «Реала», «Милана» и «Коринтианса». На его счету также победы на двух чемпионатах мира в составе сборной Бразилии.
Новость по темеРоналдо выплатит долг «Крузейро» перед ФИФА в размере € 7,7 млн
Комментарии
- 2 января 2022
-
20:56
-
20:49
-
20:32
-
20:27
-
20:23
-
20:18
-
20:14
-
20:00
-
20:00
-
19:48
-
19:42
-
19:35
-
19:23
-
19:03
-
18:58
-
18:54
-
18:47
-
18:35
-
18:18
-
18:02
-
18:00
-
17:53
-
17:32
-
17:28
-
17:17
-
16:54
-
16:47
-
16:39
-
16:37
-
16:30
-
16:20
-
16:20
-
16:13
-
16:12
-
16:00
Партнерский контент