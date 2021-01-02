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Роналдо заразился коронавирусом

Роналдо заразился коронавирусом
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Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо заразился коронавирусом, сообщается в «твиттере» «Крузейро».

По информации источника, сегодня, 2 января, бразилец сдал положительный тест на ковид. Роналдо пропустит мероприятия, приуроченные к годовщине основания «Крузейро».

Напомним, в декабре 2021 года Роналдо приобрёл 90% акций «Крузейро» за € 62,5 млн. Кроме того, бывший форвард является президентом и владельцем испанского «Вальядолида».

Бразилец завершил игровую карьеру в 2011 году. Он выступал в составе «Крузейро», ПСВ, каталонской «Барселоны», «Интера», мадридского «Реала», «Милана» и «Коринтианса». На его счету также победы на двух чемпионатах мира в составе сборной Бразилии.

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