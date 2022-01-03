«Интер» в 2021 году забил больше ста мячей в Серии А. В Италии такого не случалось с 1950
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Миланский «Интер» за 2021 календарный год забил в матчах Серии А 104 гола. Это пятый результат в истории лиги по количеству голов – все прошлые рекорды были зафиксированы в период с 1947 по 1950 годы. Впервые за более чем 70 лет команда смогла забить больше ста мячей в чемпионате Италии за календарный год, сообщает в «Твиттере» OptaPaolo.
В 1950 году «Милану» удалось забить 120 мячей, этот рекорд всё ещё остаётся для других итальянских команд недосягаемым.
В нынешнем сезоне «Интер» набрал 46 очков по итогам 19 туров Серии А и возглавляет турнирную таблицу. «Милан» занимает вторую строчку, отставая от лидера на 4 очка.
Ранее появилась информация о том, что «Интер» заинтересован в аренде российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
Новость по темеВ Италии сообщают об интересе «Интера» к Алексею Миранчуку
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