Лукаку может сменить «Челси» на «Тоттенхэм». Игрок хочет вновь поработать с Конте

28-летний бельгийский нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку может сменить клубную прописку и перейти в стан одного из главных конкурентов – в «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает InterNews24 со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Как отмечает источник, ключевую роль в этом может сыграть желание самого игрока вновь поработать под руководством итальянца Антонио Конте. В свою очередь, «Тоттенхэм» готов сменить приоритетную трансферную цель, которой являлся талантливый форвард «Фиорентины» Душан Влахович, и поставить перед собой задачу подписания Лукаку, на подписание которого «Челси» потратил € 115 млн.
Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Тухеля в «Челси». После этого Тухель не включил бельгийского нападающего на матч с «Ливерпулем». Встреча завершилась со счётом 2:2.
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В нынешнем сезоне чемпионата Англии Лукаку принял участие в 13 матчах, в которых забил 5 голов. Также на его счету 2 гола в 4 матчах в Лиге чемпионов.
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