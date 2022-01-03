Лукаку может сменить «Челси» на «Тоттенхэм». Игрок хочет вновь поработать с Конте

28-летний бельгийский нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку может сменить клубную прописку и перейти в стан одного из главных конкурентов – в «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает InterNews24 со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



Как отмечает источник, ключевую роль в этом может сыграть желание самого игрока вновь поработать под руководством итальянца Антонио Конте. В свою очередь, «Тоттенхэм» готов сменить приоритетную трансферную цель, которой являлся талантливый форвард «Фиорентины» Душан Влахович, и поставить перед собой задачу подписания Лукаку, на подписание которого «Челси» потратил € 115 млн.



Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Тухеля в «Челси». После этого Тухель не включил бельгийского нападающего на матч с «Ливерпулем». Встреча завершилась со счётом 2:2.

Гол Лукаку в ворота «Брайтона». Видео доступно на «Чемпионате».

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Лукаку принял участие в 13 матчах, в которых забил 5 голов. Также на его счету 2 гола в 4 матчах в Лиге чемпионов.

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.



