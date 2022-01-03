Лапорта: всем в мире стоит подготовиться, «Барселона» вновь стала большим игроком на рынке

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что клуб вновь может совершать большие сделки на трансферном рынке. У функционера спросили о возможном подписании нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда и осуществление других крупных сделок в будущем.



«Всем в мире следует подготовиться, поскольку «Барселона» вновь становится крупным игроком на трансферном рынке. «Барселона» вернулась», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Сегодня, 3 января, «Барселона» презентовала нападающего Феррана Торреса, который был приобретён у «Манчестер Сити» за € 55 млн. Летом из-за финансовых проблем испанский клуб не смог продлить контракт с форвардом Лионелем Месси, который на правах свободного агента ушёл во французский «ПСЖ».

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