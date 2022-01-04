«Сел в машину и зарыдал». Украинец Миколенко рассказал о переходе в «Эвертон»

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко поделился эмоциями от перехода в «Эвертон».

«Узнал об интересе 12 декабря. Мне сказали, что на следующий день мне нужно быть в клубном офисе и что, возможно, будет предложение. Я даже не знал, какой клуб. Когда спросили, есть ли у меня английская виза, я понял, что это английский клуб.

Когда я приехал, Игорь Михайлович Суркис привёл мне пример своей дочери. Он сказал, что я ему как сын, и мне решать – оставаться ли в «Динамо», завоёвывать трофеи и получать достойную зарплату. «Но если ты готов, то скажи это, и мы будем дальше вести переговоры» — сказал он. Я ответил, что не знаю, готов ли я, но я очень хочу. А желание – это, наверное, самое важное в футболе и вообще в жизни. В тот момент, когда Игорь Михайлович сказал «ты мне как сын», я задумался. Слёзы были уже потом, когда был разговор между президентами двух клубов и всё согласовали. Было много слухов, и сначала я не верил, что это может быть со мной.

Мне мои родители, девушка говорили, что это как будто в кино. И когда всё согласовали, я сел в машину и зарыдал. Мне домой ехать 40 минут, и, наверное, минут 30 я плакал. Позвонил родителям девушки, поплакал ещё с ними, потом ещё сам плакал. Сложно объяснить чувства – я был очень рад, и в то же время было очень страшно.

Не боюсь ли конкуренции в «Эвертоне»? Я для того туда и еду, чтобы расти в профессиональном плане и учиться у такого конкурента, как Люка Динь. Мы пересекались с ним, играя за сборные. Это большой шаг и большой успех, что я буду учиться и на равных тренироваться с такими футболистами.

Рафаэль Бенитес? Я с ним общался и могу сказать, что это очень позитивный человек. Максимальный позитив и максимальная простота в общении. Это все любят. При первой встрече он объяснил, какие требования в команде, как она играет, какие ошибки допускают защитники, какие нельзя допускать – обо всём вкратце. Затем мы ещё сфотографировались, и он сказал, что ждёт меня в команде», — приводит слова Миколенко официальный сайт «Динамо».