«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Икарди

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед», сообщает в «Твиттере» журналист Адриен Гренье со ссылкой на L’Équipe.



По информации источника, манчестерский клуб может подписать аргентинца в случае, если во время зимнего трансферного окна «МЮ» покинут Эдинсон Кавани или Антони Марсьяль. Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» хочет арендовать Икарди.



28-летний Икарди стал игроком «ПСЖ» в 2019 году, перейдя из «Интера». Парижане сначала арендовали футболиста на год, а затем осуществили полноценный трансфер за € 50 млн.



В нынешнем сезоне Икарди в 20 матчах во всех турнирах стал автором пяти голов. Контракт нападающего истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Икарди в € 28 млн.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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