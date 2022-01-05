«ПСЖ» объявил о выздоровлении Месси от коронавируса

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, сообщается на официальном сайте французского клуба.



Аргентинский футболист прибыл в Париж и вернётся к тренировкам в общей группе «ПСЖ» в ближайшее время. Сообщается, что коронавирус выявлен у защитника парижан Лейвина Курзава. Игрок был помещён в карантин, клуб действует согласно утверждённым медицинским протоколам.



Напомним, «ПСЖ» сообщил о заражении Месси коронавирусом 2 января.



Аргентинец перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года. Это произошло после того, как «Барселона» не смогла продлить с ним контракт из-за финансовых ограничений со стороны Ла Лиги. В составе французского клуба Месси провёл 11 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Также на его счету 5 голов в 5 играх в Лиге чемпионов.

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