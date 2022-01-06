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Лука Динь хочет остаться в английской Премьер-лиге после ухода из «Эвертона»

Лука Динь хочет остаться в английской Премьер-лиге после ухода из «Эвертона»
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Защитник «Эвертона» Лука Динь хочет остаться в английской Премьер-лиге после ухода из «Эвертона», сообщает спортивный журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Ранее появилась информация, что Лука Динь перестал входить в планы главного тренера команды Рафаэля Бенитеса после подписания контракта с украинским защитником киевского «Динамо» Виталием Миколенко. Услуги французского футболиста были предложены «Интеру» и «Наполи».

28-летний Динь стал футболистом английского клуба летом 2018 года, перейдя из «Барселоны». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, не отметившись голевыми действиями. Срок действия контракта французского футболиста с «Эвертоном» подходит к концу летом 2025 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

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