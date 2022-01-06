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«Челси» подпишет защитника «Барселоны», если не договорится по трансферу Диня

«Челси» подпишет защитника «Барселоны», если не договорится по трансферу Диня
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Лондонский «Челси» рассматривает покупку защитника «Барселоны» Серджино Деста, если не сумеет договориться с «Эвертоном» по переходу французского футболиста Луки Диня. Об этом сообщает The Sun в «Твиттере».

Напомним, Дест перешёл в «Барселону» из «Аякса» в 2020 году. В нынешнем сезоне американский футболист принял участие в 12 матчах чемпионата Испании и отдал 3 результативные передачи. С 2019 года Дест вызывается в национальную команду США.

28-летний Динь стал футболистом английского клуба летом 2018 года, перейдя из «Барселоны». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, не отметившись голевыми действиями. Срок действия контракта французского футболиста с «Эвертоном» подходит к концу летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

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