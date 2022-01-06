«Барселона» предложит Серхи Роберто контракт на 2 года cо значительным снижением зарплаты
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Руководство «Барселоны» планирует продлить контракт с защитником Серхи Роберто. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, боссы клуба уже инициировали встречу с агентом игрока. Хави лично заинтересован в продлении соглашения с испанским защитником. Каталонцы предлагают продлить сотрудничество с футболистом на два года, однако Роберто придётся согласиться на существенное снижение зарплаты.
В нынешнем сезоне Роберто принял участие в 12 матчах за каталонский клуб во всех турнирах. «Барселона» в 19 встречах набрала 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал», набравший 46 очков. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».
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