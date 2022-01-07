Триппьер прокомментировал свой переход в «Ньюкасл»

Защитник Киран Триппьер, перешедший из мадридского «Атлетико» в «Ньюкасл Юнайтед», прокомментировал своё возвращение в АПЛ.

«Я рад присоединиться к этому фантастическому клубу. Мне очень понравился период в Мадриде, но когда я узнал об интересе со стороны «Ньюкасл Юнайтед» и Эдди Хоу, с которым я уже работал ранее, то понял, что именно здесь хочу продолжить свою карьеру.

Я знаю, что впереди нас ждёт много работы, но мне хорошо знаком стиль футбола в английской Премьер-лиге. Также я знаю, что «Ньюкасл» — это удивительный клуб с очень талантливыми игроками. Я не могу дождаться своего присоединения к команде, я взволнован. Это большая честь — выйти на поле в качестве игрока «Ньюкасла», — приводит слова Триппьера официальный сайт «сорок».

Защитник стал игроком «Атлетико» летом 2019 года, перейдя из «Тоттенхэма» за € 22 млн. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Триппьера в € 18 млн.