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Травма Варди оказалась серьёзнее, чем предполагалось ранее

Травма Варди оказалась серьёзнее, чем предполагалось ранее
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Нападающий «Лестера» Джейми Варди выбыл на восемь недель из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:0), состоявшегося 28 декабря 2021 года. Об этом сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 34-летний футболист не нуждается в операции, но травма оказалась серьёзнее, чем предполагалось ранее. Сообщается, что Варди должен был пропустить до месяца из-за травмы, сейчас этот срок увеличен до двух.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал одну голевую передачу.

«Ливерпуль» с минимальным счётом уступил «Лестеру»:

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