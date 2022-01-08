Звёзды «Манчестер Юнайтед» не верят идеям Рангника и сомневаются в его тренерских методах

Ральф Рангник опасается, что у него не будет времени или влияния, чтобы решить проблемы в «Манчестер Юнайтед» до того, как в мае закончится его работа в качестве временного главного тренера, сообщает Daily Mail.
Сообщает, авторитет тренера ослаблен из-за краткосрочного характера его работы. Также отмечается, что звёзды «Манчестер Юнайтед» не хотят верить идеям Рангника и ставят под сомнение его тренерские методики.
Напомним, 29 ноября 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона. Ранее Рангник был руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива».
«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
«Манчестер Юнайтед» уступил дома «Вулверхэмптону».
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