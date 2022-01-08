Томас Мюллер объяснил поражение «Баварии» в матче с «Боруссией» М

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура Бундеслиги с «Боруссией» М. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

«В целом удача сегодня была не на нашей стороне. Первый тайм был немного странным. Я думаю, что мы полностью контролировали игру в течение 25 минут. Соперник сравнял счет из ниоткуда, а ближе к концу мы сбавили обороты и слишком часто отдавали мяч. Мы были слишком пассивны в обороне. Несмотря на потерю мяча, мы создали много моментов и трижды попали в каркас ворот», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии. У команды Юлиана Нагельсмана 43 очка в 17 играх национального первенства. «Боруссия» М находится на 11-м месте, набрав 22 очка.