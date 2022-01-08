Клопп попросил Ориги остаться в «Ливерпуле» до лета

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп попросил форварда команды Дивока Ориги остаться в клубе до лета. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации инсайдера, итальянские и немецкие клубы связывались с «Ливерпулем» по поводу трансфера Дивока Ориги. Мерсисайдский клуб не планирует продавать нападающего. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп попросил бельгийца остаться в клубе до июня.

В нынешнем сезоне Ориги в трёх матчах чемпионата Англии забил два мяча. Также на его счету гол и результативная передача в пяти играх Лиги чемпионов.

Гол Ориги «Вулверхэмптону» в 15-м туре АПЛ:

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