Клопп попросил Ориги остаться в «Ливерпуле» до лета
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп попросил форварда команды Дивока Ориги остаться в клубе до лета. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации инсайдера, итальянские и немецкие клубы связывались с «Ливерпулем» по поводу трансфера Дивока Ориги. Мерсисайдский клуб не планирует продавать нападающего. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп попросил бельгийца остаться в клубе до июня.
В нынешнем сезоне Ориги в трёх матчах чемпионата Англии забил два мяча. Также на его счету гол и результативная передача в пяти играх Лиги чемпионов.
Гол Ориги «Вулверхэмптону» в 15-м туре АПЛ:
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Новость по теме«Ливерпуль» не намерен продавать Ориги зимой
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