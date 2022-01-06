Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Наполи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Три клуба АПЛ претендуют на полузащитника «Лиона»

Три клуба АПЛ претендуют на полузащитника «Лиона»
Комментарии

Бразильский полузащитник «Лиона» Бруно Гимарайнс входит в сферу интересов трёх команд английской Премьер-лиги. Речь идёт об «Арсенале», «Эвертоне» и «Ньюкасле». Об этом сообщает Standard Sport.

По сведениям источника, «Арсенал» давно заинтересован в подписании полузащитника французского клуба. Теперь «канонирам» придётся выдержать конкуренцию со стороны «Эвертона» и «Ньюкасла», готовых также подписать Гимарайнса.

Бразильский полузащитник стал игроком «Лиона» в январе 2020 года, перейдя из «Атлетико Паранаэнсе» за € 20 млн. В нынешнем сезоне Гимарайнс в 22 матчах французской Лиги 1 и Лиги Европы отдал пять голевых передач. Контракт футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

Новость по теме
«ПСЖ» нацелился на одного из лидеров «Лиона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022