Три клуба АПЛ претендуют на полузащитника «Лиона»
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Бразильский полузащитник «Лиона» Бруно Гимарайнс входит в сферу интересов трёх команд английской Премьер-лиги. Речь идёт об «Арсенале», «Эвертоне» и «Ньюкасле». Об этом сообщает Standard Sport.
По сведениям источника, «Арсенал» давно заинтересован в подписании полузащитника французского клуба. Теперь «канонирам» придётся выдержать конкуренцию со стороны «Эвертона» и «Ньюкасла», готовых также подписать Гимарайнса.
Бразильский полузащитник стал игроком «Лиона» в январе 2020 года, перейдя из «Атлетико Паранаэнсе» за € 20 млн. В нынешнем сезоне Гимарайнс в 22 матчах французской Лиги 1 и Лиги Европы отдал пять голевых передач. Контракт футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.
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