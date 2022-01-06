Три клуба АПЛ претендуют на полузащитника «Лиона»

Бразильский полузащитник «Лиона» Бруно Гимарайнс входит в сферу интересов трёх команд английской Премьер-лиги. Речь идёт об «Арсенале», «Эвертоне» и «Ньюкасле». Об этом сообщает Standard Sport.

По сведениям источника, «Арсенал» давно заинтересован в подписании полузащитника французского клуба. Теперь «канонирам» придётся выдержать конкуренцию со стороны «Эвертона» и «Ньюкасла», готовых также подписать Гимарайнса.

Бразильский полузащитник стал игроком «Лиона» в январе 2020 года, перейдя из «Атлетико Паранаэнсе» за € 20 млн. В нынешнем сезоне Гимарайнс в 22 матчах французской Лиги 1 и Лиги Европы отдал пять голевых передач. Контракт футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.