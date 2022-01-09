Наставник «Валенсии» прокомментировал твит своего клуба о судействе в матче с «Реалом»

Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас прокомментировал твит своего клуба о судействе во время матча 20-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (1:4).
«Мы не можем говорить о краже, но мы можем говорить об условиях, в которых нам назначили этот пенальти. Я не понимаю, как это может произойти сегодня, когда у нас есть технология VAR, которая должна отвечать за то, чтобы такие пенальти не были назначены», — приводит слова Бордаласа Marca.
Напомним, В конце первого тайма арбитр Хосе Алехандро Эрнандес Эрнандес назначил пенальти в ворота «Валенсии» после того, как защитник Омар Альдерете в своей штрафной площади столкнулся с полузащитником мадридской команды Каземиро. Пенальти реализовал форвард Карим Бензема.
«Ограбление в Мадриде начинает повторяться», — отреагировал в перерыве официальный «твиттер» «Валенсии».
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