«Так больше продолжаться не может». Магуайр раскритиковал игру «МЮ» в нынешнем сезоне

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал игру команды в нынешнем сезоне.
«Мы подводим болельщиков и должны бороться. Эта команда заняла второе место в прошлом году. В этом году у нас больше и лучше состав, поэтому мы должны показать правильный настрой. У нас в команде есть серьёзные игроки, лидеры. Мне надоело повторяться, но так больше продолжаться не может. Нам нужно играть, как следует, начиная с понедельника.
Очевидно, я видел много критики, и многие из них абсолютно справедливы. Из того, что сказали болельщики и бывшие игроки, мы это поняли. Многое из этого оправдано, и мы все должны взять на себя огромную ответственность, я как капитан не меньше, если не больше. Нам нужно начать побеждать и играть как команда», — приводит слова Магуайра Daily Mail.
«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
«Манчестер Юнайтед» уступил дома «Вулверхэмптону».
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 9 января 2022
-
03:42
-
03:14
-
02:59
-
02:36
-
02:27
-
02:18
-
01:50
-
01:30
-
01:24
-
00:53
-
00:48
-
00:40
-
00:35
-
00:33
-
00:23
-
00:23
-
00:19
-
00:16
-
00:06
- 8 января 2022
-
23:51
-
23:41
-
23:39
-
23:32
-
23:29
-
23:19
-
23:18
-
23:10
-
23:06
-
22:59
-
22:38
-
22:30
-
22:29
-
22:26
-
22:25
-
22:17