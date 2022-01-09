«Так больше продолжаться не может». Магуайр раскритиковал игру «МЮ» в нынешнем сезоне

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал игру команды в нынешнем сезоне.

«Мы подводим болельщиков и должны бороться. Эта команда заняла второе место в прошлом году. В этом году у нас больше и лучше состав, поэтому мы должны показать правильный настрой. У нас в команде есть серьёзные игроки, лидеры. Мне надоело повторяться, но так больше продолжаться не может. Нам нужно играть, как следует, начиная с понедельника.

Очевидно, я видел много критики, и многие из них абсолютно справедливы. Из того, что сказали болельщики и бывшие игроки, мы это поняли. Многое из этого оправдано, и мы все должны взять на себя огромную ответственность, я как капитан не меньше, если не больше. Нам нужно начать побеждать и играть как команда», — приводит слова Магуайра Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

«Манчестер Юнайтед» уступил дома «Вулверхэмптону».

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