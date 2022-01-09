Экс-вратарь «Анжи» Виктор Чакрыгин скончался в возрасте 37 лет

Бывший вратарь «Анжи» Виктор Чакрыгин скончался в возрасте 37 лет, сообщает пресс-служба махачкалинского клуба. Причины смерти не сообщаются. 25 января Чакрыгину должно было исполниться 38 лет.



«Руководство и коллектив клуба, тренерский и административный штаб команды, а также футболисты «Анжи» выражают самые искренние соболезнования родным и близким Виктора», — говорится в сообщении.



Виктор Чакрыгин — воспитанник санкт-петербургской «Смены». Во время игровой карьеры голкипер выступал за махачкалинские клубы «Динамо» и «Анжи», а также защищал цвета пензенского «Зенита» и «Русичей» из Орла. С «Анжи» Чакрыгин выступал с 2008 по 2009 год. В составе махачкалинского клуба вратарь провёл 6 матчей и пропустил 8 голов.