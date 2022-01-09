Бруну Фернандеш отреагировал на информацию о возможном переходе в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал информацию о возможном переходе в «Барселону».



«Я думал, что новый год начался всего несколько дней назад, а на дворе уже 1 апреля! Или это опять просто плохая работа журналистов?» — приводит слова Фернандеша Goal.com.



Ранее появилась информация, согласно которой «Барселона» заинтересована в подписании Фернандеша. По сведениям СМИ, сине-гранатовые могут прибегнуть к такому варианту летом 2022 года, если не сумеют подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.



27-летний Фернандеш стал игроком «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года, перейдя из «Спортинга». Контракт португальского футболиста истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает Фернандеша в € 90 млн.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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