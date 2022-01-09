Магуайр: я пришёл в «Манчестер Юнайтед» за трофеями, хотя мог перейти в другой клуб
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился мнением о выступлениях за «красных дьяволов».
«Я пришёл в «Манчестер Юнайтед» за трофеями. Я мог подписать контракт с другим клубом, но хотел перейти именно в «Манчестер Юнайтед», чтобы помочь ему вернуться на победную тропу, которой клуб следовал во времена Алекса Фергюсона.
Победы придут, если мы все будем на это нацелены. Когда я рос, моими кумирами были Руни, Фердинанд, Видич, и я хочу обязательно повторить их успехи. Мне посчастливилось быть капитаном, и я ответственен за то, чтобы мы изменили ситуацию», – цитирует Магуайра Metro.
«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
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