Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Услуги защитников «Арсенала» и «МЮ» предложены «Милану» для замены Кьера

Услуги защитников «Арсенала» и «МЮ» предложены «Милану» для замены Кьера
Комментарии

«Милан» продолжает поиски защитника для замены датчанину Симону Кьеру, получившему повреждение колена. В начале декабря футболист перенёс операцию и выпал на неопределённый срок. Посредники предложили итальянскому клубу подписать защитников лондонского «Арсенала» Пабло Мари и «Манчестер Юнайтед» Эрика Бейи. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

28-летний Мари стал игроком «Арсенала» в январе 2020 года. Летом Мари подписал контракт до 2024 года. В нынешнем сезоне испанский защитник принял участие в трёх матчах, не отметившись голевыми действиями.

27-летний Бейи играет за «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в семи матчах, не отметившись голевыми действиями. Контракт Бейи истекает в 2024 году.

Новость по теме
Тео Эрнандес — о продлении контракта с «Миланом»: счастлив в клубе с первого дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022