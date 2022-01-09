Услуги защитников «Арсенала» и «МЮ» предложены «Милану» для замены Кьера

«Милан» продолжает поиски защитника для замены датчанину Симону Кьеру, получившему повреждение колена. В начале декабря футболист перенёс операцию и выпал на неопределённый срок. Посредники предложили итальянскому клубу подписать защитников лондонского «Арсенала» Пабло Мари и «Манчестер Юнайтед» Эрика Бейи. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».



28-летний Мари стал игроком «Арсенала» в январе 2020 года. Летом Мари подписал контракт до 2024 года. В нынешнем сезоне испанский защитник принял участие в трёх матчах, не отметившись голевыми действиями.



27-летний Бейи играет за «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в семи матчах, не отметившись голевыми действиями. Контракт Бейи истекает в 2024 году.

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