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Джан: «Боруссии» надо думать о себе, а мы всегда говорим о «Баварии»

Джан: «Боруссии» надо думать о себе, а мы всегда говорим о «Баварии»
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан прокомментировал борьбу за чемпионский титул в чемпионате Германии.

«Мы должны следить за собой. Мы постоянно говорим о «Баварии». «Бавария», «Бавария», «Бавария». Нам надо думать о себе. Посмотрим, как ситуация будет развиваться от матча к матчу. После этого станет ясно, где мы окажемся.

Как часто случалось в этом сезоне, мы хорошо начали, а потом пропустили. Потом опять были плохие пасы, плохие пасы, плохие пасы. Но мы отлично провели второй тайм и заслуженно победили в концовке.

Мы слишком много пропускаем в этом сезоне. В матче с «Айнтрахтом» хотели поправить положение, но не смогли. Я не могу сказать, в чём причина. Мы не можем постоянно забивать по два-три мяча. Надеюсь, в будущем станем играть в обороне лучше, – цитирует Джана Fussball News со ссылкой на Sky Sports.

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