Агент Эриксена получил предложения по игроку от клубов АПЛ

В датском полузащитнике Кристиане Эриксене заинтересованы клубы английской Премьер-лиги. Футболист находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Интером». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».



По данным источника, в 29-летнем Эриксене также заинтересованы французский «Монако», нидерландский «Аякс» и датский «Оденсе».

Итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того, как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. В Италии не допускают к матчам игроков с кардиостимуляторами.