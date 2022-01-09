Агент Эриксена получил предложения по игроку от клубов АПЛ

В датском полузащитнике Кристиане Эриксене заинтересованы клубы английской Премьер-лиги. Футболист находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Интером». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По данным источника, в 29-летнем Эриксене также заинтересованы французский «Монако», нидерландский «Аякс» и датский «Оденсе».
Итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того, как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. В Италии не допускают к матчам игроков с кардиостимуляторами.
- 9 января 2022
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