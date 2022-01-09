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Мбаппе доволен положением дел в «ПСЖ» и может отказаться от перехода в «Реал»

Мбаппе доволен положением дел в «ПСЖ» и может отказаться от перехода в «Реал»
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассматривает возможность продления контракта с французским клубом. Об этом сообщает Le Parisien.

Прошлым летом 23-летний футболист активно просил продать его в мадридский «Реал» за год до истечения контракта. Все остальные месяцы слухи связывали французского игрока с переходом в стан «сливочных», однако Мбаппе может отказаться от такого продолжения карьеры, так как доволен положением дел в «ПСЖ» и может продлить контракт.

Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 17 матчах французской Лиги 1, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Также на его счету 4 гола в шести матчах в Лиге чемпионов и 5 голов в двух играх Кубка Франции.

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Источник: Зидан согласовал контракт с «ПСЖ» и возглавит команду летом
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