Директор «Ювентуса»: Дибала должен стоить тех денег, которые мы ему платим

Директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене прокомментировал ситуацию вокруг контракта аргентинского полузащитника команды Пауло Дибалы.



«Ювентус» запланировал новую встречу с агентами игрока в феврале, поэтому у нас будет время оценить ситуацию. Пауло должен заслужить свою роль, должен стоить тех денег, которые мы ему платим», — приводит слова Арривабене журналист Николо Скира в «Твиттере» со ссылкой на DAZN.



28-летний Дибала стал игроком итальянского клуба летом 2015 года, перейдя из «Палермо» за € 41 млн. В нынешнем сезоне нападающий стал автором пяти голов и трёх голевых передач в 14 матчах чемпионата Италии. Также на счету аргентинского игрока три гола и голевая передача в четырёх матчах Лиги чемпионов.