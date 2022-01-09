Директор «Ювентуса»: Дибала должен стоить тех денег, которые мы ему платим
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Директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене прокомментировал ситуацию вокруг контракта аргентинского полузащитника команды Пауло Дибалы.
«Ювентус» запланировал новую встречу с агентами игрока в феврале, поэтому у нас будет время оценить ситуацию. Пауло должен заслужить свою роль, должен стоить тех денег, которые мы ему платим», — приводит слова Арривабене журналист Николо Скира в «Твиттере» со ссылкой на DAZN.
28-летний Дибала стал игроком итальянского клуба летом 2015 года, перейдя из «Палермо» за € 41 млн. В нынешнем сезоне нападающий стал автором пяти голов и трёх голевых передач в 14 матчах чемпионата Италии. Также на счету аргентинского игрока три гола и голевая передача в четырёх матчах Лиги чемпионов.
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