Микель Артета прокомментировал вылет «Арсенала» из Кубка Англии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал вылет клуба из Кубка Англии после поражения от «Ноттингем Форест» (0:1).



«Соперник одержал победу, они забили, а мы нет. Мы действовали недостаточно хорошо и должны извиниться за это. Я не хочу искать оправданий и жду, что команда будет играть лучше. Если ты не делаешь этого в Кубке, ты вылетаешь.



Сегодня мы не смогли обыграть «Ноттингем Форест» в гостях и не показали тот уровень, который необходим для победы. Это командная проблема, сегодня у нас ничего не получилось», – цитирует Артету BBC.



Таким образом, «Ноттингем Форест» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а лондонский «Арсенал» завершил участие в турнире. Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер Сити», который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Челси» со счётом 1:0.