Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета прокомментировал вылет «Арсенала» из Кубка Англии

Микель Артета прокомментировал вылет «Арсенала» из Кубка Англии
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал вылет клуба из Кубка Англии после поражения от «Ноттингем Форест» (0:1).

«Соперник одержал победу, они забили, а мы нет. Мы действовали недостаточно хорошо и должны извиниться за это. Я не хочу искать оправданий и жду, что команда будет играть лучше. Если ты не делаешь этого в Кубке, ты вылетаешь.

Сегодня мы не смогли обыграть «Ноттингем Форест» в гостях и не показали тот уровень, который необходим для победы. Это командная проблема, сегодня у нас ничего не получилось», – цитирует Артету BBC.

Таким образом, «Ноттингем Форест» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а лондонский «Арсенал» завершил участие в турнире. Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер Сити», который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Челси» со счётом 1:0.

Новость по теме
«Ноттингем Форест» выбил «Арсенал» из Кубка Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022