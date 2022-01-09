Моуринью подтвердил, что «Рома» арендует полузащитника

Итальянская «Рома» в ближайшее время пополнит состав новым полузащитником. Футболист перейдёт в команду на правах аренды.



«Мы подпишем полузащитника на правах аренды в ближайшие дни», — приводит слова главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью журналист Николо Скира в «Твиттере».

Вероятно, речь идёт о полузащитнике «Порту» Сержиу Оливейре, которого итальянский клуб должен арендовать до конца сезона за € 1 млн, а также получить возможность выкупа контракта футболиста за € 15 млн.

Напомним, сегодня, 9 января, «Рома» принимала «Ювентус» в 21-м туре чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на поле стадиона «Олимпико» в Риме. Гости одержали волевую победу со счётом 4:3, хотя хозяева вели 3:1 к 53-й минуте.