Моуринью подтвердил, что «Рома» арендует полузащитника
Поделиться
Итальянская «Рома» в ближайшее время пополнит состав новым полузащитником. Футболист перейдёт в команду на правах аренды.
«Мы подпишем полузащитника на правах аренды в ближайшие дни», — приводит слова главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью журналист Николо Скира в «Твиттере».
Вероятно, речь идёт о полузащитнике «Порту» Сержиу Оливейре, которого итальянский клуб должен арендовать до конца сезона за € 1 млн, а также получить возможность выкупа контракта футболиста за € 15 млн.
Напомним, сегодня, 9 января, «Рома» принимала «Ювентус» в 21-м туре чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на поле стадиона «Олимпико» в Риме. Гости одержали волевую победу со счётом 4:3, хотя хозяева вели 3:1 к 53-й минуте.
Новость по теме«Ювентус» одержал волевую победу над «Ромой»
Комментарии
- 10 января 2022
-
00:57
-
00:47
-
00:40
-
00:40
-
00:38
-
00:35
-
00:01
- 9 января 2022
-
23:58
-
23:53
-
23:43
-
23:42
-
23:23
-
23:23
-
23:03
-
23:01
-
23:01
-
22:47
-
22:33
-
22:32
-
22:28
-
22:22
-
22:12
-
22:03
-
21:58
-
21:33
-
21:23
-
21:20
-
21:17
-
21:16
-
21:15
-
21:10
-
21:04
-
20:52
-
20:27
-
20:27
Партнерский контент