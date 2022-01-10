Индзаги – о победе над «Лацио»: это был лучший способ подготовиться к Суперкубку

9 января на стадионе «Сан-Сиро» в Милане «Интер» принимал «Лацио» в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Главный тренер миланской команды Симоне Индзаги поделился своими впечатлениями от прошедшей встречи.

«Конечно, мы хотели начать 2022 год с победы. Это было не так просто сделать в матче с качественной и хорошо организованной командой, которая хорошо физически подготовлена.

Если посмотреть на статистику, то можно увидеть, что «Интер» одержал заслуженную победу. Я очень рад. В среду у нас очень важная игра в матче за Суперкубок Италии, это был лучший способ подготовиться к ней.

Мне повезло с игроками. Нам нужно продолжать в том же духе, потому что все наши главные соперники тоже выиграли. Мы должны продолжать побеждать и не расслабляться», – приводит слова Индзаги Football Italia.