«Мы даже не знаем, кто его агенты». В «Фиорентине» опровергли интерес к Иско

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде опроверг информацию об интересе итальянского клуба к полузащитнику мадридского «Реала» Иско.



«Мы ни в коем случае не собираемся приобретать Иско. «Фиорентина» даже не знает, кто его агенты», — приводит слова Праде журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Ранее в СМИ появилась информация, что «Фиорентина» заинтересована в подписании 29-летнего испанского полузащитника, у которого летом текущего года истечёт соглашение с действующим клубом.



Иско выступает в составе «Реала» с 2013 года, за это время выиграв с командой 16 трофеев. В нынешнем сезоне футболист в девяти матчах чемпионата Испании провёл на поле 183 минуты, забив один гол. Также на счету Иско 12 минут в матче Кубка страны.

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