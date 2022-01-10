Агент Зайнутдинова сообщил, когда футболист вернётся из Казахстана в Россию
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Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, рассказал, когда игрок вернётся в Россию из Казахстана.
«У Бактиёра всё нормально. Он уже сегодня прилетит в Россию, так что успеет прибыть в расположение клуба», — приводит слова Новикова «Спорт-экспресс».
Напомним, 6 января Новиков сообщил, что он не мог связаться со своим клиентом с 4 января. Позже игрок вышел на связь со своим представителем и сообщил, что у него всё хорошо. Напомним, в Казахстане введён режим чрезвычайного положения.
23-летний Зайнутдинов в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил два мяча. Также на его счету один гол в двух матчах Кубка страны. Контракт казахстанского футболиста истекает в 2025 году.
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