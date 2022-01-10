Экс-полузащитник «МЮ» Кагава перешёл в бывший клуб Кофрие

Японский полузащитник Синдзи Кагава стал игроком бельгийского клуба «Сент-Трюйден» на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».
В начале января 2022 года стало известно, что греческий ПАОК расторг контракт с 32-летним футболистом, а сам Кагава попросил прощения у болельщиков команды за то, что не оправдал их ожидания.
Синдзи Кагава — воспитанник «Сересо Осака», откуда он в 2010 году перешёл в дортмундскую «Боруссию». В 2012 году хавбека приобрёл «Манчестер Юнайтед», где он провёл два сезона, после чего вернулся в дортмундский клуб. Предпоследним клубом японца была «Сарагоса», которую он покинул в октябре 2020 года.
Отметим, что «Сент-Трюйден» — бывший клуб защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие, из которого футболист переходил в московскую команду летом 2021 года.
- 10 января 2022
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