«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Милинкович-Савича

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». В сербском футболисте испанского происхождения также заинтересованы «ПСЖ» и «Ювентус», но английский клуб находится в более выигрышном положении в вопросе заключения контракта с игроком. Об этом сообщает Calciomercato.

26-летний Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года, перейдя из «Генка». В нынешнем сезоне полузащитник в 20 матчах итальянской Серии А забил семь голов и отдал семь голевых передач. Также на его счету шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» дома уступил «Вулверхэмптону»:

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