«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Милинкович-Савича
Поделиться
Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». В сербском футболисте испанского происхождения также заинтересованы «ПСЖ» и «Ювентус», но английский клуб находится в более выигрышном положении в вопросе заключения контракта с игроком. Об этом сообщает Calciomercato.
26-летний Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года, перейдя из «Генка». В нынешнем сезоне полузащитник в 20 матчах итальянской Серии А забил семь голов и отдал семь голевых передач. Также на его счету шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы.
«Манчестер Юнайтед» дома уступил «Вулверхэмптону»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 10 января 2022
-
16:25
-
16:16
-
16:13
-
16:12
-
16:00
-
15:49
-
15:38
-
15:28
-
15:22
-
15:11
-
15:05
-
14:40
-
14:31
-
14:31
-
14:29
-
14:22
-
14:15
-
14:10
-
13:59
-
13:59
-
13:41
-
13:36
-
13:32
-
13:28
-
13:22
-
13:20
-
12:58
-
12:54
-
12:49
-
12:43
-
12:42
-
12:20
-
12:20
-
12:10
-
11:48
Партнерский контент