Линекер раскритиковал судей за отменённый гол «Астон Виллы» в ворота «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер раскритиковал решение арбитров матча 3-го раунда Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой» (1:0) отменить взятие ворот в исполнении форварда гостей Дэнни Ингса из-за офсайда.

«Довольно странное вмешательство VAR. Казалось, судья полон решимости найти какую-то причину, чтобы отменить гол. Не уверен, что там был какой-то повод», — гласит пост Линекера в «твиттере».

Напомним, матч обслуживала бригада судей во главе с Майклом Оливером, ему помогали Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт, резервным арбитром являлся Эндрю Мэдли.

Отметим, что итогам состоявшейся жеребьёвки 1/16 финала Кубка Англии стало известно, что «Манчестер Юнайтед» в следующем раунде турнира примет «Мидлсбро».