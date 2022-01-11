Линекер раскритиковал судей за отменённый гол «Астон Виллы» в ворота «Манчестер Юнайтед»
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер раскритиковал решение арбитров матча 3-го раунда Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой» (1:0) отменить взятие ворот в исполнении форварда гостей Дэнни Ингса из-за офсайда.
«Довольно странное вмешательство VAR. Казалось, судья полон решимости найти какую-то причину, чтобы отменить гол. Не уверен, что там был какой-то повод», — гласит пост Линекера в «твиттере».
Напомним, матч обслуживала бригада судей во главе с Майклом Оливером, ему помогали Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт, резервным арбитром являлся Эндрю Мэдли.
Отметим, что итогам состоявшейся жеребьёвки 1/16 финала Кубка Англии стало известно, что «Манчестер Юнайтед» в следующем раунде турнира примет «Мидлсбро».
Новость по темеСтали известны результаты жеребьёвки 4-го раунда Кубка Англии
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