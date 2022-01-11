Азмун может перейти в «Ювентус», Дзюба останется в «Зените». Главное к утру

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Ювентус», Артём Дзюба останется в «Зените» минимум до лета, в «Спартаке» появился нутриционист. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Ювентус» включился в борьбу за Азмуна. Аллегри хочет подписать игрока уже в январе.
2. Гендиректор «Зенита»: Дзюба 100% останется в клубе зимой.
3. «Спартак» пригласил на работу нутрициониста.
4. Отец Джоковича: ничто не заставит Новака встать на колени.
5. Лыжники из Швеции и Норвегии подозреваются в мошенничестве с гоночными смазками.
6. Защитник «Локомотива» Мурило перейдёт в «Палмейрас» за € 2,2 млн.
7. «Бостон» разгромил «Вашингтон», у Овечкина и Кузнецова по одной голевой передаче.
8. Вратарь «Рубина» Коновалов близок к переходу в шотландский клуб.
9. Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин до минимума сократил отставание от Драйзайтля и Макдэвида.
10. Источник: Джоковичу грозит до 12 месяцев лишения свободы.
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