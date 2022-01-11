«Бавария» может продлить контракт с Гнабри до 2026 года
Поделиться
Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри может продлить контракт с немецким клубом, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, стороны ведут переговоры, которые находятся на продвинутой стадии. Ожидается, что новое соглашение 26-летнего футболиста с «Баварией» будет рассчитано до 2026 года.
Напомним, Гнабри перешёл в «Баварию» из «Вердера» в 2017 году, после чего год провёл на правах аренды в «Хоффенхайме». Ранее Гнабри выступал за лондонский «Арсенал» и «Вест Бромвич Альбион». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах чемпионата Германии, забил 9 очков и отдал 3 результативные передачи. С 2016 года Гнабри вызывается в национальную команду Германии.
Комментарии
- 11 января 2022
-
18:11
-
18:02
-
17:59
-
17:55
-
17:49
-
17:46
-
17:36
-
17:22
-
17:18
-
17:09
-
16:52
-
16:48
-
16:42
-
16:35
-
16:23
-
16:17
-
15:51
-
15:43
-
15:38
-
15:27
-
15:24
-
14:56
-
14:51
-
14:43
-
14:33
-
13:58
-
13:48
-
13:43
-
13:24
-
13:22
-
13:14
-
13:03
-
12:58
-
12:54
-
12:25
Партнерский контент