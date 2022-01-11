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«Бавария» может продлить контракт с Гнабри до 2026 года

«Бавария» может продлить контракт с Гнабри до 2026 года
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри может продлить контракт с немецким клубом, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, стороны ведут переговоры, которые находятся на продвинутой стадии. Ожидается, что новое соглашение 26-летнего футболиста с «Баварией» будет рассчитано до 2026 года.

Напомним, Гнабри перешёл в «Баварию» из «Вердера» в 2017 году, после чего год провёл на правах аренды в «Хоффенхайме». Ранее Гнабри выступал за лондонский «Арсенал» и «Вест Бромвич Альбион». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах чемпионата Германии, забил 9 очков и отдал 3 результативные передачи. С 2016 года Гнабри вызывается в национальную команду Германии.

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