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Шамиль Газизов подал кассационную жалобу в споре об условиях увольнения из «Спартака»

Шамиль Газизов подал кассационную жалобу в споре об условиях увольнения из «Спартака»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, занимающий аналогичный пост в «Уфе», обратился с кассационной жалобой на постановление нижестоящего суда, который признал незаконными условия увольнения функционера из московского клуба, сообщается в картотете арбитражных дел.

Жалоба поступил 10 января в арбитражный суд Москвы. Она будет передана в арбитражный суд Московского округа для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, до прихода в московский «Спартак» Газизов долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Через несколько месяцев управленец покинул московский клуб, а затем вернулся в «Уфу». В настоящее время он занимает должность генерального директора уфимцев.

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