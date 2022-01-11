Шамиль Газизов подал кассационную жалобу в споре об условиях увольнения из «Спартака»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, занимающий аналогичный пост в «Уфе», обратился с кассационной жалобой на постановление нижестоящего суда, который признал незаконными условия увольнения функционера из московского клуба, сообщается в картотете арбитражных дел.
Жалоба поступил 10 января в арбитражный суд Москвы. Она будет передана в арбитражный суд Московского округа для дальнейшего рассмотрения.
Напомним, до прихода в московский «Спартак» Газизов долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Через несколько месяцев управленец покинул московский клуб, а затем вернулся в «Уфу». В настоящее время он занимает должность генерального директора уфимцев.
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