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Моуринью звонил хавбеку «Тоттенхэма», чтобы пригласить его в «Рому»

Моуринью звонил хавбеку «Тоттенхэма», чтобы пригласить его в «Рому»
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Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Тангай Н’Домбеле может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах игрока заинтересована «Рома».

Как сообщает в «Твиттере» журналист Жюльен Майнар, главный тренер римского клуба Жозе Моуринью лично звонил французу, чтобы пригласить его в «Рому». «Тоттенхэм» хотел бы продать футболиста, но более вероятен вариант с арендой хавбека. Помимо «Ромы», Н’Домбеле интересуется «Наполи».

Француз выступает за «Тоттенхэм» с 2019 года, куда перешёл из «Лиона» за € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в девяти матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Тоттенхэм»:

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