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Кьеллини — о травме Кьезы: сразу поняли серьёзность ситуации. Федерико вернётся сильнее

Кьеллини — о травме Кьезы: сразу поняли серьёзность ситуации. Федерико вернётся сильнее
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Защитник и капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал травму нападающего туринской команды Федерико Кьезы.

«Кьеза — хороший игрок. Его травма — плохая новость для всего итальянского футбола. Мы с ним поговорили сразу после матча и уже тогда поняли всю серьёзность ситуации. Я был рядом, поддержал как старший брат. Мне жаль Федерико. Я знаю, что это такое, потому что сам испытал то же самое два года назад. Он может повзрослеть, стать мужественнее и вернуться сильнее. Поначалу всё кажется странным, потому что ты стремишься вернуться на поле как можно скорее. Тело меняется, ты это чувствуешь, и тебе приходится к этому приспосабливаться», — приводит слова Кьеллини Football Italia.

Напомним, Кьеза получил травму в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (4:3). Накануне стало известно, что у футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки колена. В ближайшее время Кьеза перенесёт операцию.

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