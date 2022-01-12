Цорн прокомментировал переход Кухты в «Локомотив»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал трансфер нападающего сборной Чехии Яна Кухты в московский клуб.
«Ян Кухта — игрок сборной Чехии. Также футболист очень хорошо проявил себя в чешском чемпионате, особенно в последний год, выступая за столичную «Славию». Он знает, как эффективно действовать в чужой штрафной, знает, как забивать. У него большой объём беговой работы на поле. Кухта — игрок с отличным менталитетом, с правильным настроем, как на поле, так и в раздевалке. Знает, как мотивировать партнёров», — приводит слова Цорна пресс-служба «Локомотива».
Соглашение Кухты с «Локомотивом» рассчитано на четыре с половиной года. В ближайшее время футболист пройдёт медицинский осмотр и присоединится к команде. Игрок будет выступать за московский клуб под номером 9.
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