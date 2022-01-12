Бувач: уверен, профессиональные навыки и опыт Смолова помогут «Динамо» стать ещё лучше

Заместитель генерального директора по спорту московского «Динамо» Желько Бувач прокомментировал переход нападающего Фёдора Смолова из «Локомотива» в стан бело-голубых.
«Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с одним из лучших нападающих России. Уверен, что его профессиональные навыки и опыт помогут нашей команде стать ещё лучше. Большой плюс в том, что Фёдору не нужно много времени на адаптацию, потому что он прекрасно знаком с российским чемпионатом, а также, как я понял из нашего общения, был и остаётся болельщиком «Динамо», — приводит слова Бувача пресс-служба «Динамо».
31-летний Смолов забил семь голов в 15 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. «Динамо» набрало 36 очков в 18 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022. «Локомотив» (28) — на шестом месте.
- 12 января 2022
-
21:36
-
21:32
-
21:25
-
21:12
-
21:10
-
21:09
-
20:48
-
20:42
-
20:25
-
20:20
-
20:10
-
20:09
-
19:52
-
19:35
-
19:34
-
19:26
-
19:03
-
19:02
-
18:57
-
18:43
-
18:39
-
18:25
-
18:24
-
18:18
-
18:12
-
17:57
-
17:56
-
17:46
-
17:35
-
17:21
-
17:16
-
17:13
-
17:12
-
17:03
-
16:51