Бувач: уверен, профессиональные навыки и опыт Смолова помогут «Динамо» стать ещё лучше

Заместитель генерального директора по спорту московского «Динамо» Желько Бувач прокомментировал переход нападающего Фёдора Смолова из «Локомотива» в стан бело-голубых.



«Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с одним из лучших нападающих России. Уверен, что его профессиональные навыки и опыт помогут нашей команде стать ещё лучше. Большой плюс в том, что Фёдору не нужно много времени на адаптацию, потому что он прекрасно знаком с российским чемпионатом, а также, как я понял из нашего общения, был и остаётся болельщиком «Динамо», — приводит слова Бувача пресс-служба «Динамо».

31-летний Смолов забил семь голов в 15 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. «Динамо» набрало 36 очков в 18 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022. «Локомотив» (28) — на шестом месте.