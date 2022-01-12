«Барселона» — «Реал»: Люк де Йонг сравнял счёт в игре
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Сегодня, 12 января, проходит полуфинал Суперкубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Команды играют на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние началось в 22:00 по московскому времени.
Усман Дембеле с левого края прострелил во вратарскую, где Эдер Милитао пытался в касание разрядить обстановку у ворот, но Люк де Йонг успел выставить ногу, рикошетом от которой мяч залетел в ворота.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги мадридский «Реал». Команда Карло Анчелотти набрала 49 очков в 21 игре турнира. «Севилья» имеет в своём активе 44 очка и занимает вторую позицию в чемпионате, «Барселона» (32) — на шестой позиции.
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