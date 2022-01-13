Слуцкий: Ломовицкий уже давно на слуху. Мы в «Рубине» на него очень серьёзно рассчитываем

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о новичках клуба и игроках, находящихся на просмотре.



«Ломовицкий уже давно на слуху. Может быть, не всё у него получилось в московском «Спартаке», но там высокий уровень конкуренции. Поэтому он был в аренде в Туле дважды, хорошо себя там проявлял. Был одним из лидеров молодёжной сборной, которая попала в финальную часть Чемпионата Европы. Естественно, на него очень серьёзно рассчитываем. Это многопрофильный игрок, который может сыграть сразу в нескольких амплуа. Посмотрим, в каком из амплуа он будет наиболее полезен для нас. Что касается Апшацева, то это молодой игрок, который неплохо себя проявил в ФНЛ. Одна из ветвей нашей селекции традиционно распространяется на ФНЛ. Таким путем у нас проходили и Макаров, и Самошников, и Мусаев наверно больше был игроком «Зенита-2», чем основного состава. Поэтому мы пытаемся находить молодых интересных игроков в ФНЛ. Ни для кого не секрет, что проблема с поиском качественных россиян существует.



На просмотре всё то же самое. Игроки очень четко укладываются в ситуацию с Апшацевым. Тесленко – это игрок «КАМАЗа», Стрельников выступал за «Краснодар-2», Вахания – игрок «Зенита-2». То есть это опять же попытка найти интересных талантливых игроков низших дивизионов», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

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