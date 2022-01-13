Федотов: то, что «Спартак» в матче с нами якобы не бился за Руя Виторию, — полная глупость

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о победе над «Спартаком» (3:0) в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Мы всегда отмечаем, что терпение и труд всё перетрут. И тогда говорили ребятам, что с такой игрой наши тогдашние 28 очков обязательно превратятся в 31. Да, после того как мы повели 1:0, злую шутку сыграла психология, над которой надо работать, как и над уверенностью в своих силах. Каждый чуть-чуть держал в подсознании после серии неудачных результатов, что нужно охранять достигнутое. Нить игры была потеряна, чем «Спартак» в игровом плане и воспользовался.
Где-то слышал, что якобы красно-белые не бились за тренера. Полная глупость! Спартаковцы как раз делали всё возможное, чтобы отыграться, были очень мотивированы! Мы это чувствовали, нам было очень сложно, но характер и взаимовыручка помогли нам победить. Такие матчи, где команда потом и кровью добивается результата, дорогого стоят. В итоге наши слова оправдались — у нас стало 31 очко», — цитирует Федотова «Спорт-экспресс».
- 13 января 2022
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