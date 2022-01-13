«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника «Наполи»

Английский «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к подписанию полузащитника итальянского «Наполи» Фабиана Руиса, чей контракт истекает летом 2023 года. Об этом сообщает The Mirror.

По сведениям источника, 25-летний футболист не может договориться о продлении контракта с неаполитанцами, так как «Наполи» заинтересован в сокращении зарплатной ведомости. Сообщается, что в услугах Руиса заинтересованы «ПСЖ» и «Барселона», но «Манчестер Юнайтед» может сделать предложение по испанскому полузащитнику в январе, так как рассматривает его в качестве альтернативы Деклану Райсу из «Вест Хэма».



Руис стал игроком «Наполи» в 2018 году, перейдя из «Бетиса». В нынешнем сезоне хавбек в 19 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал три голевые передачи.