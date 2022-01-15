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Защитник «Аделаиды» рассказал, как изменилась его жизнь после каминг-аута

Защитник «Аделаиды» рассказал, как изменилась его жизнь после каминг-аута
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Защитник австралийской «Аделаиды Юнайтед» Джош Кавалло рассказал, как изменилась его жизнь после каминг-аута.

«Моя жизнь изменилась к лучшему. Я давно не улыбался. Сегодня я живу своей правдой и улыбаюсь каждый день. Оскорбления в недавнем матче? На протяжении всей моей карьеры, и особенно после каминг-аута, я ожидал, что в какой-то момент мне придется столкнуться с этим. Думаю, мы все согласны с тем, что в спорте нет места разжиганию ненависти, гомофобным нападкам и дискриминации. С другой стороны, были фанаты, которые встали, чтобы поддержать меня. Было очень приятно это слышать, это меня очень тронуло. Любовь всегда победит ненависть», — приводит слова Кавалло Men’s Health.

Напомним, Кавалло совершил каминг-аут в октябре 2021 года.

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