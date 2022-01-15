«Это не похоже на покупку смартфона». Клопп — о переговорах с Салахом о новом контракте

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ходе переговоров о новом контракте с египетским нападающим Мохамедом Салахом.



«Заключение большого контракта не похоже на покупку смартфона, когда вы просто покупаете одну вещь, и дело сделано. Я бы не сказал, что в переговорах есть проблемы. Если честно, это всего лишь разговоры. Есть множество нюансов, которые следует учитывать», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо на свой странице в «Твиттере».



29-летний Салах в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, забил 16 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт египтянина с «Ливерпулем» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 100 млн.

Видео гола Мохамеда Салаха в матче с «Челси»:

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